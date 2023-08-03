Vakıfbank'ta hesabı olanlar dikkat! Hemen kontrol edin: Bu sabah başladı

Vakıfbank üzerinden nakit ihtiyaçlarını gidermek için banka hesabı olanlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuruları yapılıyor. Kamu bankası Vakıfbank, işlemlerini kolaylaştırmak için banka kredi puanı 1100 ve üzeri olanlara 36 ay vadeli olarak 50 bin TL nakit kredi veriliyor.

Vakıfbank hesabı olanlar hemen bankadan internet bankacılığı uygulaması ve şifresi alınarak mobil uygulaması her saat açık olurken başvurular yapılabiliyor. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığı bilgisine anında ulaşabilirsiniz. Vakıfbank, bu kampanyasıyla özellikle ''Hızlı kredi'' adı altında verilen krediyle beraber 36 ay vadeyle düşük faiz oranları kredisi sağlanıyor.





İhtiyaç kredisi kampanyası kapsamında uygun şartlara sahip olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunuluyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubelerine gidilerek kimlik ve gelir belgeleriyle kredi başvuruları 5 dakika içerisinde yapılır.