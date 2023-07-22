Vakıfbank'ta hesabı olanlara talih kuşu kondu! Tek bir SMS ile 1200 TL hesabınıza geri yatırılacak: O tarihe kadar süre verildi

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VAKIFBANK NUMARAYA SMS GÖNDER KAZAN KAMPANYASI BAŞLATTI! BU NUMARAYA SMS GÖNDERENLERE 1.200 TL!

Vakıfbank'tan harcama taahhütlü indirim fırsatları! Müşterilere özel kampanyalarda 1200 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuluyor. SMS veya telefon ile kayıt olabilirsiniz. World Card sahipleri 20.000 TL alışveriş yaptıklarında 1.200 TL indirim kazanıyor. Kampanyaya tüm Vakıfbank müşterileri davetlidir. Bu büyük fırsatı kaçırmayın!

Vakıfbank yeni kampanyalarla müşterilerine çeşitli indirimler sunmaktadır. Kampanya kapsamında satın alma taahhüdü veren müşterilere 1200TL'ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Katılmak için müşterinin verilen numaraya SMS yoluyla onay göndermesi gerekir. Kampanyaya katılmak isteyenler ödemelerinde ne kadar indirim alabileceklerini öğrenmeye başlıyor.

İNDİRİM DETAYLARI

Vakıfbank'ın bu yeni kampanyası, müşterinin harcama taahhüdüne göre farklı indirimler sunuyor. Vakıf Bank Worldcard sahipleri, aylık harcama taahhüdüne göre aşağıdaki indirimlerden yararlanma hakkına sahiptir.

1.500 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 50 Türk Lirası tutarında indirim

2.000 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 75 Türk Lirası tutarında indirim

3.000 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 100 Türk Lirası tutarında indirim

5.000 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 200 Türk Lirası tutarında indirim

10.000 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 500 Türk Lirası tutarında indirim

15.000 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 800 Türk Lirası tutarında indirim

20.000 Türk Lirası harcama taahhüdü olanlara ilk ekstrede 1.200 Türk Lirası tutarında indirim

KAMPANYAYA KATILIM NASIL SAĞLANIR?

SözünleKazan kampanyasına katılmak için müşterilerin Müşteri İletişim Merkezi'ni (08502220724) araması, internet bankacılığı veya VakıfBank cepten işlem yapması veya kredi kartının son 6 hanesini belirtilen anahtar kelime ile 6635'e göndermesi gerekmektedir.

KATILIM ŞARTLARI

Kampanyadan yararlanabilmeniz için kartınızın aktif ve kullanıma hazır olması gerekmektedir. Verilen rehin tutarı, kredi kartı limitinin p'sini aşamaz. Müşteriler her bir kredi kartı için ayrı harcama taahhüdü verebilir. Kampanyalar arasında sanal kartlar kullanılarak yapılan harcamalar ve mobil temassız ödeme işlemleri yer almaktadır. Ek kartlar bu kampanyadan yararlanamaz. Bu kartlarda yapacağınız harcamalar ana kart harcamanıza dahil değildir. Bireysel kredi kartları da kampanyalardan yararlanabilir. Kurumsal kartlar için farklı promosyonlar geçerlidir. Bu promosyon, ilk hesap kapanışından sonraki yeni aylık ekstreden itibaren geçerlidir ve 12 aylık bir taahhüt süresi vardır. İlk taksitin göründüğü ekstrede taksit işleminin toplam tutarı dikkate alınacaktır. Diğer taksit tutarları bir sonraki ayın harcama yükümlülüğüne dahil edilmez.