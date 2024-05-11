Vatandaş o gün kuyumcuları akın edecek! Tüm altın fiyatları bir anda düşecek

Mayıs ayı yaklaşırken, altın fiyatlarının dalgalanması bekleniyor. Uzmanlar, enflasyon ve faiz oranlarındaki son değişikliklerin altın piyasasına etkilerini tartışıyorlar. Peki Mayıs ayında altın fiyatları ne olacak? İşte uzman görüşleri…

PİYASALARDA DEVAM EDEN DALGALANMALAR

Enflasyon ve faiz oranlarındaki son kararlar, piyasalarda istikrarsızlığa sebep oluyor. Yatırımcılar, altın, dolar ve euro gibi değerli yatırım araçlarının fiyat değişimlerini sıkı sıkıya izliyorlar.





BU HAFTA PİYASALAR İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Uzmanlar, mevcut haftanın piyasalar açısından belirleyici bir dönem olduğunu ve FED’in faiz kararının, altın fiyatları üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağını ifade ediyorlar.

YATIRIM İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Altın ve finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalarda yaşanacak olan keskin dalgalanmaların yatırımcıların dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

MEMİŞ: MAYIS’TA ALTIN ALIMI İÇİN İYİ BİR ZAMAN OLABİLİR

İslam Memiş, ons altının ay sonunda 2338 dolar düzeyinde kapanış yapmasını beklediğini ve bu durumun Mayıs ayında altın alımı için cazip bir fırsat sunabileceğini belirtiyor.