Vatandaşın ekmek derdi dağ oldu! Ekmek 8 TL'ye fırladı: O il için kötü haber

BİR İLDEN DAHA EKMEĞE ZAM HABERİ GELDİ!

Sinop’un Gerze ilçesinde, Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ nın dağıtmış olduğu yeni tarife de, 5 lira olarak satılan 210 gram ekmeğin yeni karar itibari ile 240 grama çıkarılarak fiyatı 8 lira olacağı bilgisi esnafa bildirildi.

Fırın sahibi Mustafa Balta, fiyat artışı yaşayan un ve diğer malzemeler sebebiyle ekmek fiyatlarının arttığını belirtti. ‘ Un fiyatları yükseldi. Elektrik ve doğal gaza zam yapıldı. Maliyetlerimiz çok arttı’ dedi.



