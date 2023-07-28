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Vatandaşın ekmek derdi dağ oldu! Ekmek 8 TL'ye fırladı: O il için kötü haber

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Vatandaşın ekmek derdi dağ oldu! Ekmek 8 TL'ye fırladı: O il için kötü haber
Sinop’un Gerze ilçesinde, Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından 240 gram ekmeğin fiyatı 8 lira olarak satışa sunuldu. İşte detaylar…

BİR İLDEN DAHA EKMEĞE ZAM HABERİ GELDİ!

Sinop’un Gerze ilçesinde, Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ nın dağıtmış olduğu yeni tarife de, 5 lira olarak satılan 210 gram ekmeğin yeni karar itibari ile 240 grama çıkarılarak fiyatı 8 lira olacağı bilgisi esnafa bildirildi.

Fırın sahibi Mustafa Balta, fiyat artışı yaşayan un ve diğer malzemeler sebebiyle ekmek fiyatlarının arttığını belirtti. ‘ Un fiyatları yükseldi. Elektrik ve doğal gaza zam yapıldı. Maliyetlerimiz çok arttı’ dedi.

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Ekonomi
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