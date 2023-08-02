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Vatandaşın eli kolu bağlandı! Kredi kartıyla harcarken iki kez düşünün: Kaldırılıyor

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Vatandaşın eli kolu bağlandı! Kredi kartıyla harcarken iki kez düşünün: Kaldırılıyor
BDDK'nın kararı, bazı kredi kartı kullanımlarına taksit engeli getirdi. Bu kararın nedeni merak edilirken kararın faiz ile bir bağlantısı olabileceği belirtildi.

Bankacılık Düzenleme Kurumu (BDDK) dünkü toplantısında finansal istikrarı güçlendirmeye yönelik önemli kararlar aldı. BDDK, bazı kredi türlerinin risk ağırlıklarının artırılması yönünde bir karar verdi. Bu karar ihtiyaç kredisi, bireysel kredi kartları, ihtiyaç oto kredisi, ihtiyaç taşıt kredisi ve ihtiyaç finansmanı kiralama işlemleri için geçerlidir.

Ayrıca BDDK, kredi kartları için uygulanan taksit ödeme koşullarının havayolları, seyahat acenteleri ile konaklama giderleri için geçerli olmadığına hükmetti. Bu bağlamda, dış harcamalar için herhangi bir avans ödemesi yapılmadığı belirtilmiştir.

BDDK'nın kararı, bazı kredi kartı kullanımlarına taksit engeli getirdi

BDDK, bazı kredi türleri için risk ağırlığının genellikle %150 olacağını açıklamıştır. Bu krediler, tüketici kredilerini (kredili mevduat hesabı dahil), kişisel kredi kartlarını (kredi kartı harcamaları ile nakit çekme dahil), tüketici taşıt kredilerini, taşıt teminatlı kredileri ve tüketici finansmanı kiralama işlemlerini içerir. BDDK, ipotek dışı tüm bireysel kredilerde risk ağırlığını %150'ye yükseltmiştir. Bu değişikliklerin kote edilen faiz oranlarında bir artışa neden olması beklenmektedir.

Ekonomi
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