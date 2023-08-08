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Vatandaşın elini attığı yanacak! Böyle büyük zam görülmedi: 7'den 70'e herkesi vuracak

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Vatandaşın elini attığı yanacak! Böyle büyük zam görülmedi: 7'den 70'e herkesi vuracak
Vatandaş her yeni güne gözünü zam haberiyle açmaya devam ediyor! Yine herkesi ilgilendiren zamlar yapıldı! Tüm detaylar haberimizde.

Vergi artışları her alanı vurmaya devam ediyor! Vatandaş mağdur! Yeni zam haberleri paylaşıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ ZAM HABERLERİ PAYLAŞILDI

Son dönemlerde yükselmeye devam eden enflasyon vatandaşı etkilemeye devam ediyor. Hükümet enflasyonla mücadele kapsamında vergilere artış yaptı. Ekonomist Ozan Bingöl vergi artışları, trafik cezaları ve pasaport ücretlerine rekor zamlar yapılacağını belirtti. Hükümet tarafından uygulanan ekonomi politikaları kapsamında enflasyon artmaya devam ederken vergi zamları da kontrol edilemez hale geldi. 

kdv ve ötv oranları her alanı etkilemeye devam ediyor

İlk olarak KDV ve ÖTV artışları yaşandı. Ozan Bingöl sene içinde vergi ödemeleri, trafik cezaları, pasaport ücretlerine yapılan rekor zamların ekonomiyi daha da zorlaştırmaya devam edeceğini söyledi. Ozan Bingöl enflasyon düşse bile 2023 senesi Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 54.60 oranında olacağını ve önümüzdeki sene vergi, harç ve cezalarda yüksek zamlar yaşanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından verilen karara göre Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan kararlara göre yüzde 18 KDV yüzde 20 oranına, yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10 oranına yükseldi. ÖTV ödemeleri de artış gösterdi. Vatandaşlar yapılan zamlar sonrasında her geçen gün ekonomik anlamda zorluk yaşamaya devam ediyor ve önümüzdeki dönemler için endişeler giderek yükseliyor. 

Ekonomi
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