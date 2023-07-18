Vatandaşın nakit derdine bankalardan tam destek! 4 banka el sıkıştı: Çalışana, emekliye kaçırılmaz kampanyayı başlattı

Garanti Bankası, Akbank, Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvuruda bulunacak olanların gelir belgesi talep edilmeden kredi onayı alınırken ödeme kolaylığı olarak 3 ay erteleme fırsatı veriyor. Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank ve Akbank'ın kredi kampanyasına dair detaylar haberimizde.

Garanti Bankası tarafından başlatılan kredi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin şubelere giderek kimliği ve gelir belgesiyle başvuruda bulunabilir. Bununla beraber bankanın sisteminden başvuru yapma kolaylığı da sağlanıyor.

Denizbank üzerinden başvuruda bulunacak olanlar cep telefonlarından kısa mesaj yöntemiyle anında nakit ihtiyacını giderebilir. Kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını 3280'e göndermek yeterlidir.





Akbank'ın sunduğu kredi fırsatı için uygun şartlar sağlayan kişilerin 5 dakika içerisinde sonuç bildirmesi gerekir. Başvuru yapanlara özel olarak 3 ay erteleme fırsatıyla beraber 36 ay vade kolaylığı sağlanıyor.

Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olanlara 3 ay erteleme seçeneği verilirken kredi ödemeleri ise başvurunun onaylandığı an temin edilebilir. Düşük faiz oranlı kredi kullanacak olan kişilere internet bankacılığı uygulamalarıyla hızlı ödeme imkanı veriyor. Onaylanan krediler aynı gün içerisinde hesaplarda yerini alarak kullanılabilir.