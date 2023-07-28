Vatandaşların cebini dolduracak karar çıktı! Geçinemeyen vatandaşa 2.349 TL'lik destek cepleri şenlendirecek

VATANDAŞA GERİ ÖEDEMESİZ 2.348 TL DESTEK!





Devlet, sigorta ödeyen ve yıllardır çalışan ancak daha emekli olmamış vatandaşlara maddi destek de bulanacağının duyurusunu yaptı. Yapılacak olan bu destek projesi sayesinde emekli olamayan vatandaşlar uzun süre ödedikleri sigorta primlerine karşı geri ödeme olmadan destek alma hakkı kazanmış olacaklar.

DEVLETTEN EMEKLİ OLAMAMIŞ VATANDAŞLARA MADDİ DESTEK

Devlet, 15 yıl süresince sigorta primini yatıran ancak diğer şartları yapamadığı için emekli olmamış vatandaşlara maddi yardımda bulunma kararı aldı. Uzun yıllar çalışan ve primini yatıran vatandaşlara üç ayda bir olarak düzenli destek de bulunacak. Bu yardımdan faydalanmak isteyenler için belirli şartlar mevcut olacaktır.

DESTEK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI

Devletin hazırlamış olduğu bu destek projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların bazı şartları yapması gerekmektedir. Destek parasından faydalanabilecek vatandaşlar için şartlar şunlardır:

• 65 yaş ve üstü olmak

• Emekli olamamak

• SGK primlerini 10 sene süresince eksiksiz yatırılmış olması

Destek parasından yararlanmak isteyenler bu şartları uygulayarak başvuru yapabilirler.

ÇALIŞANLARA YARDIM PARASI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Destek parasından faydalanmak isteyen kişiler, ikametgah adresindeki il ve ilçesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma müdürlüklerine gitmeleri gerekmektedir. Başvuru için, başvuracak kişinin bizzat kendisi gitmesi gerekmektedir. Başvuru yapacak kişiler gerekli belgeleri ibraz ederek ve TC kimlik numaraları ile başvurularını yapabilecekler. Yapılan başvuru onaylandığında üç ayda bir 2.348 TL yardım parasından yararlanabilecekler.

Bu destek projesi, emekli olamayan uzun süreli çalışanlar için maddi yardımda bulunmak adına hazırlanmıştır. Devlet, zorlu çalışma temposunda vatandaşların verdikleri çabanın karşılığını verebilmek adına destek olmayı amaçlamıştır. Başvuru için gerekli şartları sağlayan kişiler bu destek projesinden yararlanabilir. Emekli olamamış kişiler bu yardım sayesinde maddi yönden rahatlayacaklardır.