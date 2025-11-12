Vedat Işıkhan: SGK'ya Borçlu İlk 10 Belediyenin 8'i CHP'li

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlık 2026 bütçesi görüşmeleri sırasında SGK borçları, istihdam projeleri ve sağlık harcamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis görüşmesi ve genel değerlendirme

Komisyon toplantısını AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş yönetti. Işıkhan, milletvekillerinin sorularını yanıtlayarak bakanlığın faaliyetleri, denetimler ve destek programlarına dair kapsamlı bilgi verdi.

Engelli istihdamına yönelik projeler

Işıkhan, engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak için uygulanan çalışmaları anlattı. Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Engelli bireylerin istihdama katılmasını desteklemek ve işverenlerin İŞKUR’un sunduğu hizmetler ve diğer hizmetlere ek bir platforma ulaşması için de Engelsiz İŞKUR platformunu kurduk. Zihinsel engelli bireyler için destekli istihdam projesini hayata geçirerek her birey için aylık 26 bin lira ücret desteği sağlamaya başladık. Engelli bireylerimizin kendi işlerini kurabilmeleri için de mevzuatı kolaylaştırdık. 2025 yılı Temmuz ayı içerisinde engelli bireylerin kendilerini iş gücü piyasalarına hazırlamaları amacıyla özelleştirilmiş bir uygulama olarak Engelsiz İş Gücü Uyum Programını hayata geçirdik. 81 ilde uygulanmak üzere 10 bin kontenjan tahsis ettik. Kademeli olarak başlayan bu programlardan şu ana kadar 5 binden fazla vatandaşımız yararlanmaya devam etmektedir".

Çocukların korunması bütçesi ve projeler

Işıkhan, çocukların korunmasına ayrılan bütçe kaleminin sadece "bin lira" olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Bu tutarın bütçedeki bir "iz bedeli" olduğunu belirterek, tutarın mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi projesinin olası kur farkı kaynaklı ulusal katkı payı için ayrıldığını ve Bakanlığın çocukların korunmasına yönelik birçok proje yürüttüğünü vurguladı. Anılan projenin bütçesinin yaklaşık 27 milyon avro olduğunu aktardı.

Sendikal özgürlükler ve denetimler

Sendikal özgürlükleri kısıtlayan iddialara ilişkin Işıkhan, bakanlığın başvuruları öncelikli değerlendirdiğini ve teftişlerle inceleme yaptığını söyledi. "Yaklaşık olarak 882 başvuruya istinaden 6356 sayılı kanun kapsamında... mevzuata aykırı fiilleri tespit edilen işverenlere yaklaşık 58 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" dedi. Tekstil sektöründeki bir vakaya ilişkin olarak da 6356 sayılı kanun kapsamında idari para cezası uygulandığını belirtti.

Belediyelerin SGK borçları: Rakamlar ve dağılım

Işıkhan, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının SGK'ya toplam borcunun 234,2 milyar lira olduğunu açıkladı. Belediye ayrımı yapılmadığını, borcun ödenmesi yönünde irade gösterildiğinde mevzuat kapsamında tüm kolaylıkların sağlandığını belirtti.

Belediyelere ilişkin değerlendirmesinde Işıkhan şu ifadeyi kullandı: "SGK’ya en borçlu kurumların neredeyse tamamı belediyelerin şirketleri. En borçlu belediyelerle ilgili olarak şunları söyleyebilirim. Türkiye genelinde SGK’ya borçlu olan ilk 10 belediyenin 8’i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bakın 8’i Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere aitken bir tanesi AK Partili Belediye’ye bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi’ndeyken kayyum atanan Şişli Belediyesi’dir. SGK’ya borcu olan ilk 50 belediyeye bakacak olursak bunların 35’i CHP’li, 12’si AK Partili Belediyelere, 2’si CHP’deyken ve biri DEM Partisi’ndeyken kayyum atanan belediyelerdir."

Işıkhan, borç miktarlarını örnekleyerek şu listeyi paylaştı: İzmir Büyükşehir Belediyesi 16 milyar, Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 milyar, Adana Büyükşehir Belediyesi 7 milyar, Kayyum Şişli Büyükşehir Belediyesi 5,5 milyar, Balıkesir Belediyesi 4,7 milyar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4,5 milyar, Sakarya Belediyesi 3,5 milyar, Beşiktaş Belediyesi 3,2 milyar, Ataşehir Belediyesi 3,2 milyar ve Sarıyer Belediyesi 2,9 milyar. Toplamda 59 milyar lira SGK’ya ödenmeyen prim borcu bulunduğunu ifade etti.

İlaç geri ödemeleri ve dava yükünün azaltılması

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarla ilgili olarak Işıkhan, beş farklı immünoterapi ilacının 25 farklı kanser türünde geri ödeme kapsamına alındığını söyledi. Ayrıca geri ödeme listesindeki ilaçların SGK tarafından dava beklemeden alındığını ve dava yükünün yaklaşık olarak %99 azaldığını bildirdi.

Kartalkaya yangını soruşturması

Bolu Kartalkaya otel yangınıyla ilgili Bakanlık personeline ilişkin soruşturma izni iddialarını yalanlayan Işıkhan, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verildiğini ve bu iznin Danıştay kararından önce verildiğini kaydetti.

İstihdam teşvikleri ve kaynak tahsisi

Işıkhan, istihdamın korunması ve üretimin sürdürülmesi amacıyla 2025'te uygulanan teşvik modelinin 2026'da da sürdürülmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını belirtti. Hedef gruplar arasında emek yoğun üretim yapan KOBİ'ler ve büyük ölçekli işletmeler olduğunu, bu amaçla işsizlik sigortası fonundan yaklaşık kırk sekiz milyar lira kaynak ayırdıklarını söyledi.

Özel hastanelere aktarılan pay iddiaları

Işıkhan, SGK'ya yapılan transferlerin özel hastanelere gittiği iddialarını reddetti. Özel hastanelere yapılan ödemelerin tedavi harcamaları içindeki payının 2013'te %23,40 iken 2024 sonunda %10,4'e; sağlık harcamaları içindeki payının ise 2013'te %15,70 iken 2024 sonunda %7,07'ye düştüğünü, 2025'in ilk 7 ayında ise bu oranın %6,78 olduğuna dikkat çekti.

Diğer sağlık ve sosyal güvenlik düzenlemeleri

Işıkhan, diyabet tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme kapsamında olduğunu, sürekli cilt altı glikoz izlem cihazları için uygulanan yaş sınırını kaldırmaya yönelik çalışma başlattıklarını belirtti. Bağ-Kur sigortalılarının prim gün sayısına ilişkin olarak da 2026-2028 döneminde Cumhurbaşkanının verdiği sözün yerine getirileceğini ifade etti: "Cumhurbaşkanımızın verdiği sözler yerine getirilecektir."

