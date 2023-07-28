Velileri çileden çıkaran zam! Öğrenciler artık yaya gidecek: Servise binmek ultra lüks oldu!

İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) yetkilileri ile yapılan toplantıda pazarlık masasına oturulacak. İSAROD Başkanı Günhan Sınar, son güncellenen ocak ayı fiyat tarifesi üzerinden yüzde 82'lik bir artış talebiyle toplantıya katılacak.

Eğer servisçilerin yüzde 82'lik artış teklifi kabul edilirse, en kısa mesafe olan 0-1 kilometre aralığı için aylık ücret, 792 Türk Lirası'ndan 1.441 Türk Lirası'na, yıllık ücret ise 3.485 Türk Lirası'ndan 1.342 Türk Lirası'na yükselecek.

Ayrıca, ilkokul ve ortaokullarda bulunması zorunlu rehber personel için yüzde 35'lik bir ek ücret uygulanacak.

Buna göre, rehber personel hizmetiyle birlikte, veli ve ebeveynlerin ödemesi gereken en düşük tutar yıllık 8.562 Türk Lirası, aylık ödemede ise 1945 Türk Lirası olacak.

Görüşülen artış oranı kabul edilirse, 23-25 kmlik mesafe için rehber hizmetiyle birlikte yıllık ücret 20.550 Türk Lirası olacak.

PAZARLIĞA KAPIMIZ AÇIK





İstanbul Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) yetkilileri, toplantıda yüzde 82'lik zam talebiyle pazarlık yapacak. Eğer talep kabul edilirse, servis ücretleri önemli ölçüde artacak. En kısa mesafe için aylık ücret Bin 441 Türk Lirası'na, yıllık ücret 1342 Türk Lirası'na yükselecek. Ayrıca, ilkokul ve ortaokullarda rehber personel için yüzde 35'lik bir ek ücret uygulanacak. Velilerin ödemesi gereken en düşük tutar yıllık 8,562 Türk Lirası olacak. Toplantı sonucunda, 23-25 kilometrelik mesafe için rehber hizmetiyle birlikte yıllık ücret 20,550 Türk Lirası olabilir.





İSAROD Başkanı Günhan Sınar, yaptığı açıklamada, "Talep ettiğimiz artış oranı göz önünde bulundurularak, en yakın mesafe için 1441 Türk Lirası olmasını bekliyoruz ve pazarlığa da açığız" şeklinde konuştu.