Venice Simplon Orient Express İstanbul'da: Paris-İstanbul Nostaljik Seferi Başladı

Venice Simplon Orient Express, Paris'ten İstanbul Bakırköy Garı'na ulaşarak yılın ikinci seferini başlattı; tren 16 vagonla nostaljik Paris-İstanbul rotasında yolculuk yapıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 20:30
Venice Simplon Orient Express İstanbul'da: Paris-İstanbul Nostaljik Seferi Başladı

Venice Simplon Orient Express İstanbul'a Ulaştı

Paris'ten yola çıkan ve sabah saatlerinde Kapıkule Garından Türkiye'ye giriş yapan tarihi Venice Simplon Orient Express treni, yılın ikinci seferi kapsamında İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı. Tren, Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olmuş ikonik bir hat üzerinde sefer düzenliyor.

Sefer Detayları

Tren, Paris'ten hareket ederek güzergahında Macaristan'ın başkenti Budapeşte, Romanya'nın Sinaia kasabası ve Bükreş ile Bulgaristan'ın Varna şehrini geçti ve İstanbul'a ulaştı. Nostaljik seyahat imkânı sunan Venice Simplon Orient Express, toplam 16 vagondan oluşuyor ve tren yolculuğu meraklıları tarafından yoğun ilgi görüyor.

Trenin programına göre, 3 Ekim'de saat 14.05'te Bakırköy'den hareket edecek ve aynı gün saat 23.30'da Kapıkule'den Türkiye çıkışını gerçekleştirerek konuklarını Paris'e götürecek.

Yolculardan İzlenimler

Helen Carter, gazetecilere verdiği demeçte, "Venice Simplon Orient Express'in güzel bir trende harika bir yolculuk yaptıklarını" söyleyerek, trendeki personelin yolculara çok özen ve ilgi gösterdiğini belirtti. Carter, seyahat boyunca zamanda yolculuk yapıyormuş hissine kapıldıklarını aktardı: "Size harika bir şekilde bakıyorlar. Tren çok güzel ve yolculuk harikaydı. Daha önce küçük bir yolculuk için bu trene binmiştik. Bu sefer Paris'ten İstanbul'a ikonik bir yolculuk yapmak istedik. Nefes kesici bir yolculuktu. Harika zaman geçirdik."

Carter, yolculuklarını İngiltere'nin Galler bölgesinden başlattıklarını ifade ederek, "Dokuz ülke gezdik. Bazen uyanınca hangi ülkede olduğunu unutuyorsun. Bu yüzden hangi gün olduğunu ve hangi ülkede olduğunu sürekli kendimize hatırlatıyoruz. Harika bir şeydi." diye konuştu.

Philip Carter ise bu deneyimin "hayatta en az bir kez yaşanması gereken" bir deneyim olduğunu vurguladı. Carter, personelin olağanüstü olduğunu belirterek, "Bu insanlar size harika bir hizmet sunuyorlar. Tren muhteşem, ama personel olmasa deneyiminizin sadece yarısını yaşayabilirsiniz. İstanbul'u keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Birkaç günlüğüne buradayız. İstanbul'un nasıl bir yer olduğunu keşfetmeyi ve belki tekrar gelmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Paris'ten hareket eden ve sabah saatlerinde Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tarihi Venice Simplon Orient Express treni, yılın ikinci seferi için İstanbul Bakırköy Garı'na ulaştı.

