Vergi affına bir af daha! Borcunu zamanında ödeyenler çileden çıkacak! Vergisini ödeyen isyan ediyor

Vatandaşlar vergi ödemelerinde düzenlilik sağladıkları halde, hükümetin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulamasıyla vergilerini tekrar ödemek zorunda bırakılıyorlar. Vergisini düzenli olarak ödeyenler, bu yeni ek vergiyle adeta verginin vergisini ödemiş oluyorlar.



31 AĞUSTOSA KADAR UZATILDI





Vergisini düzenli olarak ödeyen vatandaşlar, hükümetin ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulaması nedeniyle mağdur olmaktadır. Bu yeni uygulama ile vergilerini düzenli ödeyen vatandaşlar, vergilerin vergisini öder hale gelmiştir. Ancak vergi ve diğer ödemelerini zamanında yerine getirmeyenler için her yıl düzenli olarak af çıkarılmaktadır. Bu durumda, vergi borcunu düzenli olarak ödeyen vatandaşların adeta cezalandırıldığı görülmektedir.

SGK tarafından yapılandırma borçlarına getirilen fırsatlar da dengesizliğe yol açmaktadır. Yapılandırılan borçların ödemesini zamanında yapmayan veya eksik ödeyenlere yeni bir imkan sunulmuştur. Bu tutarların 31 Ağustos'a kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammıyla ödeyenler, katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanabilecektir. Bu durum, düzenli ödeme yapanlar ile ödemelerini zamanında yapmayanlar arasında adaletsiz bir farklılık yaratmaktadır.

Peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih eden borçlular için ödeme süreleri uzatılmıştır. Ancak birinci ve ikinci taksit ödemelerini yerine getiremeyenlerin ödeme planlarını düzenlemeleri gerekmektedir. İşverenlerin veya sigortalıların bu ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu durum, vergi ödemesindeki düzenliliğin ve adil ödeme politikalarının gerekliliğini vurgularken, af uygulamalarının ve yapılandırmaların adaleti sarsabileceğine işaret etmektedir. Herkesin eşit şartlarda vergi ve diğer ödemelerini yerine getirmesi, bir ülkenin ekonomik istikrarını ve toplumsal düzenini korumak adına önemlidir.