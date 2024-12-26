Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Vergi Denetleme Kurulu'ndan Yeni İstihdam Fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 250 müfettiş yardımcısı alacağını açıkladı. Kurumun resmi ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alım Şartları ve Başvuru Süreci

Yapılacak alımların detaylarına göre, 250 vergi müfettiş yardımcısının 200'ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunlarından, 50'si ise mühendislik fakültesi mezunlarından seçilecek.

Başvurular, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden (https://www.hmb.gov.tr) 7 Nisan-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihleri ve Detayları

Giriş sınavı, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunları için klasik usulde 10-11 Mayıs 2025 tarihlerinde, mühendislik fakülteleri için ise test usulünde 10 Mayıs 2025'te Ankara'da yapılacak. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava da tabi tutulacak.

İlanda ayrıca, sınava başvurabilecek adaylar, başvuru şekilleri ve sınav detayları hakkında da bilgiler yer almaktadır.