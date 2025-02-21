Vergi Haftası 'Vergi Güvendir' Sloganı ile Kutlanacak

Vergi Haftası'na Özel Etkinlikler

Bu yıl 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan Vergi Haftası, 'Vergi Güvendir' sloganıyla dikkat çekiyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu özel hafta süresince çocuklar ve gençlerde vergi bilinci oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumlarının artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele konularında çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek.

Etkinlikler ve Tanıtımlar

Bu kapsamda, 81 ilde vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar ile kamu kurumlarının 'outdoor TV' ekranlarında hazırlanan afişler gösterilecek. Ayrıca, çocuklarda vergi bilincini geliştirmek amacıyla 'Vergilerle geleceği renklendiriyoruz' temalı dijital öğrenci afişleri de kullanılacak.

Yıl boyunca vergi konusunda farkındalığı artırmak ve mevzuat güncellemelerini paylaşmak amacıyla e-posta abonelerine bilgilendirme mesajları gönderilecek. Üniversitelerde ise panel ve konferanslar gibi etkinliklerle GİB hakkında kurumsal bilgilendirme yapılacak.

Eğitim Faaliyetleri

İlk, ortaokul ve lise öğrencileri için eğitim videoları, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Ağı'nda yer alacak. Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından da haftaya yönelik paylaşımlar gerçekleştirilecek.

Yeni Mükelleflere Yönelik Bilgilendirme

Yeni işe başlayan mükellefler için 'hak ve ödevler', 'iletişim kanalları' ile 'e-uygulamalar' konularında bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca, Türkiye genelinde beyan, ödeme ve diğer vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getiren mükellefler, iş yerlerinde ziyaret edilerek sunulan hizmetler hakkında görüş ve önerileri alınacak.

Futbol Müsabakalarında Dikkat Çeken Pankartlar

Vergi Haftası süresince oynanan Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig futbol müsabakalarında, 'Geleceğin garantisi vergilerinizdir, vergi haftası kutlu olsun' yazılı pankartlar tribünlere asılacak. Aynı zamanda, bankaların ATM ekranlarında da kutlama mesajları yer alacak.

Özel İşbirlikleri ve Kampanyalar

PTT ile yapılan işbirliği çerçevesinde 'Vergi Geleceğimizdir' sloganlı flamalar uygulamaya konulacak. Ayrıca, Türk Kızılay işbirliğiyle bir kan bağışı kampanyası da düzenlenecek.