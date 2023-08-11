Vergi türlerine yeni düzenleme! 6 adımlı vergi reformunun yol haritası ortaya çıktı..

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde işveren, çalışan ve muhasebeciler dahil toplumun bütün kesimlerinin vergi reformu beklediğini, sosyal adaleti sağlayacak ve kamu maliyesini güvence altına alacak bir paketin hazır olduğunu açıklamıştı. Yılmaz, düzenlemenin sistemin modernizasyonu ve güncellenmesiyle ilgili olduğunu, artırılıp azaltılmadığını, orta vadeli program ve kalkınma planının önemli bir ayağı olan vergi reformuna odaklanıldığını anlattı.

Bilindiği üzere; KDV rejimi kapsamındaki yüksek dolaylı vergi yükü ve vergi oranlarındaki farklılıklar, esnaf, tüccar ve işletmelerin öne sürdüğü konuların başında geliyor. Vergi sistemi, devlet maliyesi tarafından yürütülen bir reform planında basitleştirilecek. Maliye ve vergi sistemleri de reformdan geçirilecek. Vergi tabanı genişletilecek ve çeşitliliği azaltılacaktır. Vergi tahsilat ve idare daireleri de güçlendirilecektir. Veri toplama ve analiz yetenekleri de artırılacak.

MATRAH BELİRLEME TEKRAR DÜZENLENECEK





Gelir vergisi ve kurumlar vergisi incelemelerine yönelik personel sayısı da artırılacaktır. Vergi teşvikleri tüm ekonomik ve sosyal etkileri dikkate alınarak değerlendirilmekte, vergi teşviki niteliğindeki düzenlemeler gözden geçirilmekte ve etkin olmayan düzenlemeler aşamalı olarak kaldırılmaktadır. Dolaysız vergilerde gelir içindeki payı artacaktır. Bu amaçla yeni vergi teşvikleri, muafiyetler, tazminat ve değerleme kriterleri düzenlenecektir. Çifte kayıt sistemi Vergi Usul Kanunu ile engellenmektedir. Vergi ödeme sistemi, ödeme gücüne göre giderek yaygınlaştırılmaktadır. Elektronik defter ve belgelere yönelik başvurular genişliyor. Dolaylı vergilerin dar gelirlileri olumsuz etkilemesi engellenir. Vergi sisteminde adil ve aynı zamanda da rekabetçi, sürdürülebilir bir yapı oluşturulacaktır.

Ödeme gücüne göre artan oranlı vergilendirme sistemi getirilecek. Hükümsüzlükten muafiyet sonrasında indirim kaldırılacak ve global yaygınlaşmaya yönelik bir sistem geliştirilecektir. Vergi uyumunun maliyetinin düşürülmesi, uyuşmazlıkların daha hızlı çözülmesi ve vergi cezalarına gönüllü uyumun artırılması yönünde adımlar atılmıştır. Vergi teşvikleri tüm ekonomik ve sosyal etkiler dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Vergi yükü ve gelir tahminleri üzerinde genel ve sektörel analizler yapılmaktadır.