Vergi ve Sosyal Güvenlikte Yeni Düzenlemeler TBMM'de Kabul Edildi

TBMM'den Yeni Vergi ve Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, vergi ve sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeren bir kanun teklifini kabul etti. Bu düzenlemeler, yıllık konsolide hasılatı belirli bir eşiği aşan çok uluslu işletmeler ve sosyal sigorta ödemeleri gibi birçok konuyu kapsamaktadır.

Konsolide Hasılat ve Vergilendirme

Yeni düzenlemeye göre, üçüncü hesap döneminde yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini geçen çok uluslu işletme grupları, "yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisi"ne tabi olacak. Bu vergi, ilgili hesap döneminde elde edilen kazançlar üzerinden hesaplanacak.

Hazine Yetkisi ve Sosyal Güvenlik Ödemeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine bütçesinde 2024 yılına ilişkin ödenek ekleme yetkisine sahip olacak. Bu ödenekler, malullük ve yaşlılık sigortası kapsamında yapılacak ödemelerin karşılanmasında kullanılacak.

Kurumlar Vergisi ve Yurt İçi Uygulamalar

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen maddelere göre, Türkiye'de yıllık kazançları üzerinden %10'luk asgari kurumlar vergisi hesaplanacak. Ayrıca, yeni düzenlemelerle birlikte, elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarının yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Uygulama Tarihleri

Tüm bu düzenlemeler, 2025 yılı ve sonrasındaki vergilendirme dönemlerinde geçerli olacak. Kanunla belirlenen vergi oranlarının ve diğer yükümlülüklerin detayları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından netleştirilecek.

Bu kapsamda düzenlenen yasalar, ekonomik yapı açısından işletmelere yeni yükümlülükler getirecek. Aynı zamanda, sosyal güvenlik alanında yapılacak olan düzenlemelerle, vatandaşların faydalandığı sosyal ödemeler de güvence altına alınacak.

Önümüzdeki süreçte, uygulamanın detayları ve çeşitli sektörler üzerindeki etkileri dikkatle izlenecek.