Veri Merkezlerinin Artışı Avrupa'nın İklim Hedeflerini Tehdit Ediyor

Veri Merkezleri Avrupa İklim Hedeflerini Zorluyor

Son dönemde Avrupa'da artan veri merkezi sayısı, bölgenin enerji dönüşüm sürecini tehlikeye atabilir. Yeni ortaya çıkan analizler, bu merkezlerin elektrik talebinin hızla yükseleceğine ve bu durumun sera gazı emisyonlarını artıracağına işaret ediyor.

Talep Artışı ve Fosil Yakıt Bağımlılığı

Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşu Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels), veri merkezlerinin ve yapay zekanın toplumsal ve çevresel etkilerini tartışmak üzere Paris’te düzenlenecek olan Yapay Zeka Zirvesi öncesinde yeni bir rapor açıkladı. Rapora göre, Avrupa’daki veri merkezlerinin toplam elektrik talebini 2030 yılına kadar yüzde 160 oranında artırması bekleniyor. Bu rakam, İspanya’nın 2022’deki toplam elektrik tüketiminden bile daha fazla bir değer ifade ediyor.

Bu devasa talep artışının, kıtanın gaz altyapısında genişlemeye neden olabileceği ve diğer sektörlerdeki fosil yakıt taleplerini artırabileceği tahmin ediliyor. Verilere göre, yeni veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarının büyük oranda gazla karşılandığı senaryoda, Avrupa Birliği'ndeki veri merkezleri 2030 yılına kadar toplam 121 milyon ton ilave emisyona yol açabilir.

Yenilenebilir Enerjiye Geçiş İhtiyacı

İklim krizinin derinleşmesini önlemek için veri merkezlerinin yarattığı elektrik talebi, fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanmalıdır. Ancak, yeni veri merkezlerinin halihazırda planlanmış yenilenebilir enerji kaynaklarını tüketmesi, diğer endüstrilerin karbonsuzlaşma çabalarını yavaşlatma riski taşımaktadır.

Fosil Yakıtların Ötesi Uluslararası Kurumsal Kampanyacısı Jill McArdle, "Avrupa'nın elektrik sistemi operatörleri enerji dönüşümünü gerçekleştirmeye çalışırken, yeni veri merkezlerinin artan elektrik talebi ciddi bir zorluk oluşturabilir" diyerek bu durumun tehlikelerinden bahsetti. Ayrıca, veri merkezlerinin genişlemesinin, ek yenilenebilir enerji yatırımlarıyla eş zamanlı sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

İrlanda'da Endişe Verici Gelişmeler

Sivil toplum kuruluşu Friends of the Earth İrlanda Politika Değişikliği Başkanı Jerry MacEvilly, İrlanda'da veri merkezlerinin 2030 yılına kadar toplam elektrik talebinin yüzde 30'una ulaşmasının yanı sıra, ihtiyaçlarını karşılamak için sağlanan yenilenebilir enerjiden çok daha hızlı büyüyeceğini ifade ederek, gaz şebekesine bağlanma ihtiyacının ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Bu bulgular, büyük teknoloji şirketleriyle ilgili bir gerçeklik kontrolü yapılması ve yeni veri merkezleri için gaz bağımlılığını önleyecek özel bir AB politikası oluşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır.