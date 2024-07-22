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Vestel Balıkesir'de Yeni Expres Mağaza Açılışı ile Tüketicilere Güncel Deneyim Sunuyor

Vestel, Balıkesir'de açtığı yeni ekspres mağazasıyla alışverişi dijital ve fiziksel deneyimle birleştiriyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:04
Vestel Balıkesir'de Yeni Expres Mağaza Açılışı ile Tüketicilere Güncel Deneyim Sunuyor

Vestel'den Balıkesir'de Yenilikçi Bir Adım

Vestel, Balıkesir'in Karesi ilçesinde açmış olduğu yeni ekspres mağazasıyla alışveriş anlayışını değiştirmeye devam ediyor. Şirket, Türkiye genelinde hızla yaygınlaşan bu yenilikçi mağaza konseptiyle tüketicilere, fiziksel ve dijital alışveriş deneyimlerini bir arada sunmayı hedefliyor.

Dijital Ekranlarla Zenginleşen Alışveriş Deneyimi

Yeni ekspres mağazada ziyaretçiler, ürünlerin özelliklerini ve karşılaştırmalarını kolayca görebileceği dijital ekranlardan faydalanma imkanı buluyor. Bu sistem sayesinde akıllı telefonlardan televizyonlara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine kadar pek çok ürünü aktif bir şekilde incelemek mümkün.

Açılışa Özel İndirim Fırsatları

Mağazanın açılışında düzenlenen kampanyalar ile müşterilere cazip fırsatlar sunuluyor. Seçili beyaz eşya alımlarında televizyonlarda %50 indirim, belirli beyaz eşya veya televizyon alımlarında çamaşır makinelerinde %50 indirim fırsatı, küçük ev aletlerinde 3 al 2 öde kampanyası ve 3'lü seçili ankastre setlerde 7 bin lira indirim gibi çeşitli indirimler dikkat çekiyor. Ayrıca, mağazaya özel %10 indirim fırsatı da mevcut.

Bu yenilikçi anlayışla Vestel, birleşik alışveriş deneyiminde öncü olmayı amaçlıyor ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

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