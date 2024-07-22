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Vestel Bursa'da Yeni Ekspres Mağaza Açtı

Vestel, Bursa'da yeni mağaza konseptiyle alışveriş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 10:23
Vestel Bursa'da Yeni Ekspres Mağaza Açtı

Vestel'den Bursa'ya Yeni Ekspres Mağaza

Teknoloji devi Vestel, Bursa Osmangazi'de yer alan yeni "İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını açtı. Bu yeni satış noktası, çevrim içi alışverişi fiziksel mağazalarda deneyimlemeyi amaçlıyor.

Hızlı Alışveriş Deneyimi

Vestel'in Bursa'daki bu yeni mağazası, müşterilerine hızlı ürün karşılaştırma imkanı, aynı gün teslimat ve stok bulma gibi avantajlar sunuyor. Toplamda 120 metrekarelik bir teşhir alanına sahip olan mağazada, geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Ayrıca, mağazada bulunan akıllı ekranlar sayesinde, teşhirde bulunmayan ürünlerin tanıtımları da gerçekleştiriliyor.

Özel Kampanyalarla Dolu

Bursa’daki yeni mağazası açılışı şerefine Vestel, çeşitli cazip kampanyalar sunuyor. Seçili beyaz eşya alımıyla birlikte televizyon alımlarında %50 indirim fırsatı, ayrıca seçili çamaşır makinelerinde de %50 indirim uygulanıyor. Küçük ev aletlerinde "3 al, 2 öde" promosyonu ve Bursa'ya özel olarak "3 ay koşulsuz iade" seçeneği de dikkat çekiyor. Ayrıca 3'lü belirli ankastre setlerde 7 bin lira indirim ve mağaza açılışına özel %10 indirim fırsatı da mevcut.

Vestel, yeni mağazasını açarak Bursa'daki müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

Vestel, "Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını hizmete sundu. Şirket, Bursa'da yeni...

Vestel, "Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını hizmete sundu. Şirket, Bursa'da yeni açtığı mağazasında hızlı ürün karşılaştırma imkanı, aynı gün teslimat ve stok bulma gibi avantajlar sunuyor.

Vestel, "Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını hizmete sundu. Şirket, Bursa'da yeni...

Vestel, "Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını hizmete sundu. Şirket, Bursa'da yeni açtığı mağazasında hızlı ürün karşılaştırma imkanı, aynı gün teslimat ve stok bulma gibi avantajlar sunuyor.

Vestel, "Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını hizmete sundu. Şirket, Bursa'da yeni...

Vestel, "Bursa Osmangazi İstanbul Yolu Ekspres" mağazasını hizmete sundu. Şirket, Bursa'da yeni açtığı mağazasında hızlı ürün karşılaştırma imkanı, aynı gün teslimat ve stok bulma gibi avantajlar sunuyor.

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