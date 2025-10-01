VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yatay Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı güne yatay başladı; teknik dirençler 12.500-12.600, destekler 12.400-12.300 olarak izleniyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 09:29
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,2 azalışla 12.485,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 12.506,00 puan seviyesine yükseldi.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,03 azalışla 12.481,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel Piyasa Görünümü

Küresel piyasalarda, ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması sonrası karışık bir seyir öne çıkarken, Asya'da Çin ve Hong Kong'da piyasaların kapalı olması nedeniyle bölge genelinde işlem hacmi düşük seyrediyor.

Takip Edilecek Veriler ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.600 puanın direnç; 12.400 ve 12.300 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydedildi.

