VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Açılış Verileri ve Piyasa Beklentileri

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne %0,48 yükselişle 12.110,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,91 düşüşle 12.052,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.078,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,48 artışla 12.110,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.