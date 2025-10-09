VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat yüzde 0,48 artışla 12.110,00'den açıldı; yatırımcılar sanayi üretimi ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını izleyecek.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 09:28
VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Açılış Verileri ve Piyasa Beklentileri

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne %0,48 yükselişle 12.110,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,91 düşüşle 12.052,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.078,00 puana çıktı.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,48 artışla 12.110,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik iyimserlikler ve teknoloji hisseleri öncülüğündeki yükselişin etkisiyle pozitif seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.200 ve 12.300 puanın direnç, 12.000 ve 11.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eylül 2025: Dünya ve Denizlerde Kayıtlardaki 3. En Sıcak Ay
2
BM'den Kritik Mineraller İçin 'Sorumlu Finansman' Çağrısı
3
ABD ticari ham petrol stokları beklentiyi aştı: 3 milyon 700 bin varil artış
4
Küresel Piyasalar Pozitif: Fed Beklentileri ve Teknoloji Hisseleri Rallisi
5
İstanbul Serbest Piyasada Döviz Açılışı: Dolar 41,7210, Avro 48,7100
6
5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu
7
VİOP: BIST 30 Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı