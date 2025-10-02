VİOP Ekim Kontratı Güne Yükselişle Başladı — BIST 30 12.771

VİOP Ekim Vadeli Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,07 yükselişle 12.771,00 puandan işlem görmeye başladı.

Önceki seans performansı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,2 artışla 12.762,00 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında yükselişini sürdürerek 12.772,00 puana ulaşmıştı.

Küresel ve veri gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'de özel sektör istihdam verilerinin faiz indirimi beklentilerini beslemesi ve hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserlik piyasaları pozitif etkiledi. Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi işsizlik oranı verisinin takip edileceğini belirtiyor.

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle bugün veri akışında aksamanın olabileceğine dikkat çekilirken, piyasa katılımcıları gelişmeleri izliyor.

Teknik seviyeler

Analistlere göre kontratta önemli seviyeler şu şekilde: dirençler 12.800 ve 12.900, destekler ise 12.700 ve 12.600 puan düzeyinde bulunuyor.