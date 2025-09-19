VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Düşüşle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne %0,08 düşüşle 12.575,00 puandan başladı; destek 12.500/12.400, direnç 12.600/12.700.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:29
Güncel Durum ve Teknik Seviyeler

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %0,08 düşüşle 12.575,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,56 azalışla 12.585,00 puandan tamamlamış; akşam seansında düşüşünü sürdürerek 12.580,00 puana gerilemişti. Bugün açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre %0,08 azalışla 12.575,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi sonrası yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir hakim.

Analistler, yurt içinde bugün uluslararası yatırım pozisyonu verisinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 12.500 ve 12.400 puanın destek; 12.600 ve 12.700 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

