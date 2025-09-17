VİOP: Ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne yatay açıldı; önceki normal kapanış 12.826, akşam seansı 12.833 oldu, teknik destek 12.700/12.600 direnç 12.900/13.000.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:28
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 12.825,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,9 artışla 12.826,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.833,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalışla 12.825,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel görünüm ve veri takvimi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verisinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.900 ve 13.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

