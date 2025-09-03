VİOP: Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı

DOLAR
VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratı güne %0,12 yükselişle 12.550,00 puandan başladı; teknik direnç 12.600/12.700, destek 12.500/12.400.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:28
Piyasa Açılışı ve Seans Özeti

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,12 yükselişle 12.550,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,3 düşüşle 12.535,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.553,00 puana yükselmişti.

Bugünkü Veri Gündemi ve Teknik Seviyeler

Küresel piyasalar, ABD ekonomisine dair artan mali endişeler ile dünya genelinde ülke tahvillerindeki satış baskısının derinleşmesinin etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.500 ve 12.400 seviyelerinin destek konumunda olduğu kaydedildi.

