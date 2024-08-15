VİOP Piyasasında Düşüşle Başlangıç

VİOP’ta Endeks Kontratı Düşüşle İşlem Görmeye Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,2 değer kaybıyla 10.820,00 puandan başladı.

Açılış Seansında Düşüş Eğilimi

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,2 azalışla 10.820,00 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, normal seansı %1,7 düşüşle 10.845,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında da düşüşünü sürdüren endeks, 10.811,25 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Risk İştahı

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklenenden düşük çıkmasının ardından küresel pay piyasalarında risk iştahının yüksek kaldığını belirtti. Bugün ise, yurt içinde bütçe dengesi ve para-banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında ABD perakende satışları ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Teknik Analiz ve Destek-Direnç Seviyeleri

Analistlerin değerlendirmelerine göre, endeks kontratında 10.800 ve 10.700 puanları destek, 10.900 ve 11.000 seviyeleri ise direnç konumunda. Yatırımcıların sunulan veriler çerçevesinde stratejilerini gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor.