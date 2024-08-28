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VİOP'ta Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne hafif bir düşüşle başladı. Yatırımcılar temkinli hareket ediyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:28
VİOP'ta Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP’ta Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesinde, ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,07’lik bir düşüşle 10.825,00 puan seviyesinden işlem görerek başladı.

Açılışta Düşüş Eğilimi

Bugün gerçekleşen açılış seansında, endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre %0,07 kayıpla 10.825,00 puana geriledi. Önceki gün ise alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve %2,75 artışla 10.833,00 puan seviyesinden tamamlanan ağustos vadeli endeks kontratı, akşam seansında da %0,04'lük bir düşüşle 10.829,00 puan seviyesine indi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda yoğun bir veri gündemi beklenirken, yatırımcıların temkinli tutumu varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırmaktadır. Analistler, çip üreticisi Nvidia’nın gün içinde açıklanacak bilançosunun önemli bir etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra yarın açıklanacak büyüme verileri ile Cuma günü açıklanacak kişisel tüketim harcamalarının da piyasalara yön verebileceği öngörülüyor.

Teknik Destek ve Direnç Seviyeleri

Yerli yatırımcılar için bu gün Temmuz ayı dış ticaret dengesi verisi izlenirken, yurtdışında da ABD'nin haftalık mortgage başvurularının takip edileceği belirtiliyor. Teknik açıdan bakıldığında, endeks kontratında 10.800 ve 10.750 seviyeleri destek noktasını oluştururken; 11.000 ve 11.100 puanları ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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