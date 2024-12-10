VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Yatay Seansa Başladı

VİOP'ta Yatay Açılış

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,03 düşüşle 11.547,00 puandan başladı. Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre bu seviyeden işlem gördü.

Bugünkü Seyir

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yaklaşık yüzde 2 artışla 11.551,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise bu rakam 11.548,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'de gelen verilerin enflasyonu düşürmenin beklenenden daha fazla zaman alabileceği endişesini artırması, ayrıca Çin tarafından Nvidia'ya yönelik başlatılan tekelleşme soruşturması karışık bir seyir izlenmesine neden oldu.

Analiz ve Beklentiler

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.600 ve 11.700 puanların direnç, 11.350 ve 11.250 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu kaydediliyor.