VİOP'ta BIST 30 Ağustos Kontratı Güne Yatay Başladı

VİOP'ta BIST 30'a dayalı ağustos vadeli kontrat açılışta 12.608,00 seviyesinden yatay seyretti; piyasalarda ABD enflasyon belirsizliği ve Nvidia etkisi izleniyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 09:30
Açılış ve Seans Özeti

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yatay seyirle 12.608,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,22 düşüşle 12.609,00 puandan tamamlamış; akşam seansında ise yatay seyretti.

Piyasa Dinamikleri ve Beklentiler

Açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,01 azalışla 12.608,00 seviyesinden işlem gördü. Analistler, yarın VİOP'ta vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemlerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguluyor.

Küresel piyasalarda ise ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizlikler ile ABD'li çip devi Nvidia'nın bilanço etkileri sonrası karışık bir seyir öne çıkıyor.

Yakın Takipteki Veri ve Teknik Seviyeler

Yurt içinde bugün dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Teknik açıdan analistler, endeks kontratında 12.600 ve 12.500 puanın destek; 12.700 ve 12.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

