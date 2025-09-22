VİOP'ta BIST 30 ekim kontratı yüzde 1,82 artışla 13.163 puandan açıldı

Yayın Tarihi: 22.09.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 09:33
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne %1,82 yükselişle 13.163,00 puan seviyesinden başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %2,71 artışla 12.927,00 puandan tamamlamış; akşam seansında da yükselişini sürdürerek %1,7 primle 13.143,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %1,82 artışla 13.163,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa görünümü

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin H-1B çalışma vizelerine yönelik 100 bin dolarlık başvuru ücreti uygulama kararı sonrası yatırımcıların temkinli davrandığı ve haftaya karışık bir seyirle başlandığı gözleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verisinin; yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD'de Ağustos Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik seviyeler

Teknik açıdan endeks kontratında 13.500 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

