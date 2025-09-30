VİOP'ta BIST 30 Ekim Vadeli Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,30 yükselişle 12.550,00 puan seviyesinden başladı.

Piyasa Açılışı ve Önceki Seans

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 azalışla 12.512,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.574,00 puan seviyesine yükselmişti.

Bugün açılış seansında ise önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,30 artışla 12.550,00 seviyesinden işlem gördü.

Gündem ve Teknik Seviyeler

Küresel piyasalarda, ABD'deki bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanabileceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yurtiçinde işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi verilerinin; yurtdışında ise yoğun veri gündeminin ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 puan seviyeleri direnç; 12.500 ve 12.400 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.