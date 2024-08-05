VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Haftanın Başlangıcı Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, %2,92'lik bir düşüşle 11.390,00 puandan işlem görmeye başladı.

Cuma Günkü Kapanış ve Açılış

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %2,92 azalış göstererek 11.390,00 seviyesinden işlem görmeye başladı. Cuma günü ise endeks, satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %3,4'lük bir kayıpla 11.733,00 puandan kapattı. Akşam seansında ise %0,1'lik bir kayıpla 11.716,00 puana düştü.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD'deki resesyon endişelerinin artması, Asya borsalarında tarihi düşüşleri beraberinde getirdi. Japon borsa endeksindeki düşüş %10’u aşarken, Güney Kore'de de benzer bir kayıp gözlemlendi.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Analistler, yurt içinde enflasyon verilerini, yurt dışında ise Avrupa ve ABD'den gelecek hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Sentix yatırımcı güven endeksini yakından takip edeceklerini belirttiler. Bu bağlamda, teknik analiz açısından endeks kontratında 11.300 ve 11.200 seviyeleri destek, 12.200 ve 12.300 puanları ise direnç noktası olarak öne çıkıyor.

Ekonomistlerin Enflasyon Beklentileri

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayı itibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %3,51 artış göstermesini bekliyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, bir önceki ay %71,60 olan yıllık enflasyonun ise %62,23'e düşmesi öngörülüyor.