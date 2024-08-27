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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı, açılışta %0,12 azalarak 10.534,25 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Gün Güne Düşüşle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, günün ilk işlemlerinde %0,12 düşüşle 10.534,25 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Seansı Verileri

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına kıyasla %0,12 azalarak 10.534,25 seviyesindeydi. Önceki gün ise, bu kontrat satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %1,2 düşüşle 10.546,73 puanda tamamlamıştı. Akşam seansında ise değer kaybını sürdüren endeks, 10.531,00 puana geriledi.

Küresel Piyasa Etkileri

Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı gözlemleniyor. Özellikle açıklanacak bilançolar öncesinde teknoloji hisselerindeki değer kayıpları dikkat çekiyor.

Para Politikası Üzerine Beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yönelik olumlu açıklamalarına rağmen, bankanın yıl sonundaki olası adımlarına dair belirsizlikler yatırımcılar üzerinde baskı yaratıyor.

Para piyasalarında, Fed'in yılsonuna kadar toplam 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi beklenirken, kasım ayındaki toplantıda 50 baz puanlık bir indirim öngörülüyor.

Analizler ve Teknik Göstergeler

Uzmanlar, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentilerinin yanı sıra, yurt dışında ise ABD’de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik analiz açısından, endeks kontratı için 10.500 ve 10.400 seviyeleri destek, 10.600 ve 10.750 puanları ise direnç konumunda değerlendirilmektedir.

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