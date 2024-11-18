VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Aralık Vadeli Endeks Kontratı Düşüş Gösterdi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya %0,2 düşüşle 10.722,50 puandan işlem görerek başladı.

Açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre kaydedilen bu düşüş, Cuma günü gerçekleşen satış ağırlıklı seyrin etkisi olarak değerlendiriliyor. Cuma günü, aralık vadeli endeks kontratı normal seansı yaklaşık %0,9 azalış ile 10.743,25 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 10.722,50 puana geriledi.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceğine dair endişeler ile haftaya karışık bir seyirle başlandı.

Analistlerin Beklentileri

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.900 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.