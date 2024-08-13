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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

Ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı VİOP'ta güne %0,1 artışla başladı. Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:29
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne %0,1 artışla 10.848,75 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Verileri

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,1 artış göstererek 10.848,75 seviyesinde yer aldı. Önceki gün ise satıcılı bir seyrin ardından normal seansı %0,8 düşüşle 10.843,50 puandan kapatmıştı. Ayrıca, akşam seansında endeks kontratı %0,6 değer kaybederek 10.783,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Analistler, küresel pay piyasalarında dikkatlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini belirtirken, dünya genelindeki enflasyon endişelerinin yerini resesyon korkusuna bıraktığını ifade ettiler. Ancak, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği yönündeki beklentiler, varlık fiyatlarındaki dalgalanmayı sınırlıyor.

Ödemeler Dengesi Verileri Beklentisi

Bugün yurt içinde açıklanacak ödemeler dengesi verilerine dikkat çekilirken, AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında cari işlemler hesabının 152,4 milyon dolar fazla vereceğini öngördü. Ayrıca, cari işlemler açığının 2024 yılında 22 milyar 756 milyon dolar olacağı beklentisi mevcut.

Teknik Analiz Beklentileri

Analistler, yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve diğer önemli verilerin takip edileceğini dile getiriyor. Teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğu aktarılıyor.

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