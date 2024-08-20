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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

Ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı VİOP'ta yüzde 0,2 artışla güne başladı, gözler TCMB'nin faiz kararında.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:27
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Açıldı

VİOP'ta Yükseliş Trendine Devam Ediliyor

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 yükselişle 11.148,50 puandan başladı.

Açılış Seansındaki Gelişmeler

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 artış göstererek 11.148,50 seviyesinden işlem gördü. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 2,8 artışla 11.129,00 puandan kapatmıştı. Ayrıca, akşam seansında da yükselişine devam ederek 11.139,50 puana ulaştı.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, küresel pay piyasalarının ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta sonu düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda faiz indirimlerine dair sinyaller vereceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlediğini belirtiyor. Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) para politikası kararlarının izlendiğini vurguluyorlar.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin ağustos ayında politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit bırakmasını bekliyor. Yıl sonu politika faizi beklentileri ise ortalama olarak yüzde 46,50 olarak hesaplandı.

Teknik Analiz ve Önemli Seviyeler

Analistler, TCMB'nin açıklayacağı para politikası kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) gibi verilerin de takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise Avro Bölgesinde cari işlemler dengesi ve enflasyon verileri ön planda. Teknik açıdan ise endeks kontratında 11.200 ve 11.300 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

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