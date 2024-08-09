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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,47 artışla 11.271,50 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 09:34
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Güne Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) bünyesindeki ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,47 yükselişle 11.271,50 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Seansında Yükseliş

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,47 artış göstererek 11.271,50 seviyesinde işlem gördü. Önceki gün ise, alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 yükselişle 11.218,25 puandan tamamlamıştı.

Piyasalardaki Pozitif Seyir

Analistler, dün ABD'de açıklanan işsizlik maaşı başvurularının düşüş göstermesiyle resesyon kaygılarının azalmasının piyasalarda olumlu bir etki bıraktığını ifade etti. Bugün ise yurt içinde sanayi üretim verilerinin takip edileceği, yurt dışındaysa veri gündeminin sakin olacağı belirtiliyor.

Teknik Analiz Verileri

Ayrıca, teknik açıdan endeks kontratında 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç noktaları olarak öne çıktığı kaydedildi.

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