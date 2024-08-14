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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Ağustos vadeli BIST 30 endeks kontratı VİOP'ta güne yüzde 0,3'lük artışla 11.058 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:27
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP Güne Yükselişle Başladı

Türkiye'nin vadeli işlem ve opsiyon piyasası olan VİOP'ta, ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,3 artışla 11.058,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılış Seansı Verileri

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre %0,3 değer kazandı. Dün, alış ağırlıklı işlem gören bu kontrat, normal seansı %1,7 artışla 11.027,00 puandan tamamladı ve akşam seansında da 11.050,00 puanı geçti.

Küresel Piyasa Analizleri

Analistler, küresel borsa endekslerinin, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklenenin altında kalmasıyla yükseliş gösterdiğini belirtirken, bugün ABD'deki enflasyon verilerine dikkat çektiler.

Yatırımcıların Beklentileri

Dünya genelindeki enflasyon mücadeleleri, yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri haline gelirken, istihdam piyasasında yaşanan zayıflık ve yavaşlayan enflasyon verileri, piyasalardaki risk iştahını artırıyor.

Türkiye'deki Cari İşlemler

Diğer yandan, Türkiye'nin cari işlemler hesabında haziran ayında 407 milyon dolar fazla verildiği duyuruldu, bu da ülkenin 8 ay aradan sonra cari fazla vermesi anlamına geliyor.

Gelişmeler Takip Ediliyor

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurt dışında Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'deki enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini ifade ettiler. Teknik analizlere göre, endeks kontratında 11.100 ve 11.250 seviyeleri direnç noktası, 11.000 ve 10.800 puanları ise destek noktası olarak belirleniyor.

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