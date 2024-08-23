VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,06 artışla 10.984,00 puandan başladı.

Açılışta Yüksek İvme

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre 0,06 oranında bir artışla 10.984,00 seviyesinde işlem gördü. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyrin gözlemlendiği kontrat, normal seansı yüzde 0,07 azalışla 10.971,75 puandan tamamlamıştı.

Küresel Piyasalardaki Gözlemler

Küresel piyasalarda dikkatler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarına çevrildi. Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşıldığı düşünülürken, Fed’in eylülden itibaren izleyeceği yol haritası yatırımcılar için büyük önem taşımakta.

Piyasa Beklentileri ve Destek Seviyeleri

Para piyasasındaki fiyatlamalar, Fed’in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapacağını öngörmekte. Powell’ın bugünkü açıklamalarının piyasalardaki dalgalanmayı artırması bekleniyor. Analistler, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve yurt dışında Jackson Hole'dan gelecek haber akışının yanı sıra, ABD’de yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini vurguladı.

Teknik analizlere göre endeks kontratında 10.900 ve 10.800 seviyeleri destek konumunda, 11.100 ve 11.200 puanları ise direnç noktaları olarak öne çıkmakta.