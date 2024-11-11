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VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, haftaya %0,2 yükselerek 10.648,50 puandan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 09:30
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,2 yükselişle 10.648,50 puandan işlemlere başladı.

Açılış Seansı Detayları

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre endeks kontratı %0,2 artış göstererek 10.648,50 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,4 artışla 10.623,00 puandan tamamladı ve akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.648,75 puana ulaştı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri gündeminin takip edileceği haftaya karışık bir seyirle başladı. Yatırımcılar, Donald Trump’ın yeni dönemde izleyeceği ekonomi politikalarına dair belirsizlikler nedeniyle alım satım kararlarını zora sokabiliyor.

Analiz ve Beklentiler

Öte yandan, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine dair iyimserlik devam ediyor. Analistler, çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi ve Fed Başkanı Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmanın yatırımcıların ilgisini çekeceğini vurguladı. Bu sinyaller, Fed'in gelecekte atacağı adımlar hakkında ipuçları verebilir.

Yurt İçi Veriler

Yurt içinde ise sanayi üretimi ve işsizlik oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışındaki veri takviminin ise sakin olduğunu aktardı. Teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.850 puanın direnç, 10.500 ve 10.350 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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