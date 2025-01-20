VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta şubat vadeli endeks kontratı haftaya %0,2 artışla 11.489,00 seviyesinden başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 09:28
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Girdi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık %0,2 yükselişle 11.489,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaptığı artışla dikkat çeken endeks kontratı, Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %1 artışla 11.470,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise yükselişine devam ederek 11.478,00 puana ulaşmıştı.

Küresel piyasalarda ise ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler devam ediyor. Bugün 47. ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin yanı sıra yurt dışında Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik analiz açısından endeks kontratında 11.500 ve 11.550 puanlarının direnç, 11.400 ve 11.350 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.

İLGİLİ HABERLER

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
'Ödeme İste' Hizmetinde Yeni Dönem: Kapsam genişliyor!
2
Vergi Denetleme Kurulu 250 Müfettiş Yardımcısı Alacak
3
Ankara'da Kuaför ve Güzellik Salonları Pazar Günü Çalışabilecek
4
Avrupa Borsalarında İtalya Hariç Yükseliş Gösteriyor
5
Türkiye'nin Kasım 2024 Uluslararası Yatırım Pozisyonu Açıklandı
6
Göksel Aşan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında
7
Çin Destekli Emtia Piyasası Geçen Hafta Yükseliş Gösterdi

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!