VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Haftaya Yükselişle Girdi

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık %0,2 yükselişle 11.489,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yaptığı artışla dikkat çeken endeks kontratı, Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı %1 artışla 11.470,00 puandan tamamlamıştı. Akşam seansında ise yükselişine devam ederek 11.478,00 puana ulaşmıştı.

Küresel piyasalarda ise ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair belirsizlikler devam ediyor. Bugün 47. ABD Başkanı olarak göreve başlayacak olan Donald Trump'ın yemin töreni öncesinde piyasalarda genel olarak pozitif bir seyir gözlemleniyor.

Analistler, yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin yanı sıra yurt dışında Almanya'da açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, teknik analiz açısından endeks kontratında 11.500 ve 11.550 puanlarının direnç, 11.400 ve 11.350 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ettiler.