VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yüzde 0,4 Yükselişle Açıldı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,4 artışla 11.324,00 puandan başladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:30
VİOP'ta BIST 30 Endeks Kontratı Yüzde 0,4 Yükselişle Açıldı

VİOP'ta Yükseliş Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, güne yüzde 0,4 yükselişle 11.324,00 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seans Analizi

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,1 azalışla 11.283,00 puandan kapatmıştı. Ancak, akşam seansında yaşanan toparlanma ile birlikte endeks kontratı yaklaşık yüzde 0,2 artışla 11.306,00 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Belirsizlik

Küresel piyasalarda 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların yarattığı belirsizlik ve enflasyonist baskılara dair endişeler, karışık bir seyirle piyasaların yönünü etkiliyor. Bugün, gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrilmiş durumda.

Analistlerin Görüşleri

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, ancak yurtdışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin dikkatle izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.400 ve 11.450 puanın direnç, 11.250 ve 11.200 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.

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