VİOP'ta Ekim Vade Endeks Kontratı Yükselişe Geçti

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayanan kontrat haftaya yüzde 0,4 yükselişle 11.330,00 puandan başladı.

Açılış Seansı Verileri

Yapılan işlemler sonucunda, Ekim vadeli endeks kontratı açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 11.330,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 1,8 azalışla 11.285,50 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.308,75 puana yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Sarsıntılar

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de açıklanan verilerin ekonomide durgunluk endişelerini artırması nedeniyle negatif bir seyir izlediğini belirtiyor. Yeni haftada, özellikle ABD'de açıklanacak enflasyon verileri dikkatle izlenecek.

Fed ve Kredi Notu Değişiklikleri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar atacağı adımlar konusunda belirsizlikler devam etmekte. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-''ye yükseltirken not görünümünü durağan olarak kaydetti. Fitch'in raporunda, pozitif reel faiz oranlarının ve düşük cari açıkların dış tamponlar üzerindeki etkileri değerlendirildi.

Piyasalardaki Beklentiler

Bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile yurt dışında Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de toptan eşya stokları ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin takip edileceği belirtiliyor. Teknik olarak endeks kontratında 11.500 ve 11.650 seviyeleri direnç, 11.200 ve 11.100 puan ise destek konumunda.