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VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeksi kontratı yatay bir başlangıç yaptı. Yatırımlar teknik verilerle şekilleniyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:28
VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Yatay Seyirle Başladı

Güne Yatay Başlangıç

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Ekim ayına dayalı BIST 30 endeks kontratı güne yatay bir seyirle 9.905,00 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Seansı Verileri

Açılış seansında, Ekim vadeli endeks kontratı önceki normal seans kapanışının hemen altında, 9.905,00 seviyesinden işlem görmektedir. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı %1,5 artışla 9.905,25 puandan tamamladı ve akşam seansında yükselmeye devam ederek 9.910,00 puana ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Durum

Küresel piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan makroekonomik verilerin etkisi hissediliyor. Yatırımcıların temkinli tutumları ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesindeki belirsizlikler piyasaları etkiliyor.

Yatırımcılar İçin Takip Listesi

Analistler, yurt içindeki reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranlarının yanı sıra yurt dışında Almanya'daki Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD’deki dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edilmesi gerektiğini belirtiyor. Teknik açıdan, endeks kontratında 10.000 ve 10.100 puanları direnç, 9.800 ve 9.700 puanları ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

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