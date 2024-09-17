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VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 endeksi, güne %0,2 yükselişle 10.961,25 puandan başladı, küresel piyasalarda gözler Fed'in kararında.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 09:25
VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

VİOP Piyasasında Yükseliş Başlangıcı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, %0,2'lik bir artışla 10.961,25 puan seviyesinden işlem görmeye başladı.

Piyasa Durumu

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,6 azalışla 10.945,00 puan seviyesinden tamamlarken, akşam seansında %0,3 yükselişle kayıplarını kısmen telafi ederek 10.975,00 puan olmuştur.

Küresel Pazar Analizi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki para politikası kararlarına dair belirsizlikler sürerken, analiz uzmanları bugünkü yurt içindeki konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri verilerini dikkatle izliyor.

Teknik Göstergeler

Yurt dışında ise Avrupa Bölgesi ve Almanya'daki Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'nin perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecektir. Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.200 puanlarının direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

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