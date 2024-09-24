VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Endeksi Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Trendleri

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, bu sabah yüzde 0,1 oranında bir artışla 11.389,25 puandan işlem görmeye başladı.

Açılış Seansı Detayları

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 artışla 11.378,75 puandan tamamladı. Akşam seansında ise endeks, yüzde 0,1 azalışla 11.370,00 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Beklentiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekte yapacağı hamlelerle ilgili belirsizlikler devam ediyor. Bununla birlikte, ABD ekonomisinin yumuşak bir iniş yapabileceğine dair beklentiler, yatırımcıların risk iştahını artırıyor.

Önemli Göstergeler ve Teknik Analizler

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi verilerin yanı sıra, yurt dışında Almanya'nın Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de konut fiyat endeksi, New York Fed tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi gibi önemli göstergelerin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan, endeks kontratında 11.500 ve 11.600 seviyeleri direnç, 11.350 ve 11.200 puanları ise destek konumu olarak değerlendiriliyor.