VİOP'ta Ekim Vadeli BIST 30 Kontratı Haftaya Yükselişle Başladı

orsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya %0,13 yükselişle 13.160,00 puandan başladı.

Geçmiş Hareketler

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %0,7 düşüşle 13.143,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 13.130,00 puana geriledi.

Bugün açılış seansında endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre %0,13 artışla 13.160,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa Görünümü ve Veri Beklentileri

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerden alınan sinyallerin fiyat artışlarına yönelik endişeleri yeniden gündeme taşıması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği yol haritasına dair belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak ikinci çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine çevrilmiş durumda. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,87 büyüdüğünü öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin büyüme beklentileri %2,20 ile %5 aralığında yer aldı.

Analistlerin 2025 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise %3,18 olarak kaydedildi.

Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde büyüme verilerini, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini takip edeceklerini belirtiyor. Teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 seviyelerinin destek konumunda olduğu ifade ediliyor.