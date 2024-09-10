VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'taki Gelişmeler

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim vadeli BIST 30 endeksi kontratı %0,3'lük bir artışla 11.185,00 puan seviyesinden işlem gördü.

Açılış Performansı

Dün, satış baskısının etkili olduğu ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı %1,2'lik bir düşüşle 11.152,00 puan seviyesini gördü. Ancak, akşam seansında kısmi bir toparlanma yaşandı ve 11.197,00 puan seviyesine ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda ise, ABD’deki enflasyon verilerinin önümüzdeki günlerde açıklanacak olması ve bunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine 50 baz puanla başlayabileceği söylentileriyle olumlu bir hava yarattığı belirtiliyor.

Gözlemlenen Veriler

Bugün Türkiye’de açıklanacak sanayi üretimi ve işsizlik oranı gibi verilerin piyasalar üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, teknik seviyeler açısından endeks kontratında 11.250 ve 11.400 puanlarının direnç, 11.000 ve 10.900 puanlarının ise destek konumunda olduğunu vurguluyor.