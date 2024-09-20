DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,11 -0,13%
ALTIN
2.857,97 -1,11%
BITCOIN
2.170.699,88 -0,89%

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı %0,2 artış göstererek 11.459 puandan güne başladı. Piyasalardaki gelişmeler dikkatle izleniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:28
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Trendine Girildi

VİOP, Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, günün ilk saatlerinde %0,2'lik bir artışla 11.459,00 puandan işlem görmeye başladı.

Oynaklık ve Piyasa Gelişmeleri

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen bu kontrat, normal seansı %1,7 yükselişle 11.440,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise 11.445,75 puana kadar yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası oluşan "yumuşak iniş" beklentileriyle pozitif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde, ABD ekonomisinin geleceği üzerine değerlendirmeler devam ederken, resesyon korkularının azalması risk iştahını artırıyor.

Türkiye'de Para Politikaları ve Kredi Risk Primi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), önceki gün politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. PPK, "Enflasyonun belirgin bir şekilde bozulması durumunda para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılacaktır," açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler sonrası, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 254,2 baz puanla son 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Analistlerin Beklentileri

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Teknik anlamda endeks kontratında 11.550 ve 11.650 seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ağustos 2023'te Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi
2
Brent Petrol Fiyatı 74,78 Dolar Seviyesinde
3
Eylülde Tüketici Güveni Yüzde 2,4 Arttı
4
Ağustos 2023: Türkiye'de Şirket Kuruluşları ve Kapanmaları
5
Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi Temmuzda Artış Gösterdi
6
Ağustos 2023'te Türkiye'de Kurulan ve Kapanan Şirket Sayıları
7
Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendi Devam Ediyor

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı