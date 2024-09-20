VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Yükseliş Trendine Girildi

VİOP, Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, günün ilk saatlerinde %0,2'lik bir artışla 11.459,00 puandan işlem görmeye başladı.

Oynaklık ve Piyasa Gelişmeleri

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen bu kontrat, normal seansı %1,7 yükselişle 11.440,00 puandan kapatmıştı. Akşam seansında ise 11.445,75 puana kadar yükseldi.

Küresel Piyasalardaki Etkiler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası oluşan "yumuşak iniş" beklentileriyle pozitif bir seyir izleniyor. Dünya genelinde, ABD ekonomisinin geleceği üzerine değerlendirmeler devam ederken, resesyon korkularının azalması risk iştahını artırıyor.

Türkiye'de Para Politikaları ve Kredi Risk Primi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), önceki gün politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. PPK, "Enflasyonun belirgin bir şekilde bozulması durumunda para politikası araçları etkili bir şekilde kullanılacaktır," açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler sonrası, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 254,2 baz puanla son 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Analistlerin Beklentileri

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Teknik anlamda endeks kontratında 11.550 ve 11.650 seviyeleri direnç, 11.400 ve 11.300 puanları ise destek konumunda değerlendiriliyor.