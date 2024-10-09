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VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, VİOP'ta güne %0,1 artışla 10.289,50 puandan start aldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 09:29
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:29
VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

Türkiye'nin en önemli finansal platformlarından biri olan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontratın güne yüzde 0,1 artışla 10.289,50 puandan başladığını duyurdu.

Önceki Seans Kapanışına Göre Artış

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artış kaydettiği belirtilen Ekim vadeli endeks kontratı, dünkü işlemler boyunca alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı 10.278,00 puanla tamamladı. Ardından akşam seansında 10.291,00 puana ulaştı.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD'den gelen istihdam verilerinin ardından, "yumuşak iniş" senaryolarının gündemde olduğu bir ortamda, Orta Doğu’daki devam eden gerilimler nedeniyle karışık bir seyir gözlemleniyor. Yine de, ABD ekonomisinin resesyona girmeden enflasyonu hedeflenen seviyelere indirebileceğine dair iyimserlik sürüyor. Yarın açıklanacak enflasyon verileri ise yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Veri Gündemi ve Teknik Analiz

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan ise endeks kontratında 10.300 ve 10.500 puanlarının direnç, 10.100 ve 10.000 puanlarının destek konumunda olduğu ifade edildi.

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